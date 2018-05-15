Çin'den Trump bağlantılı projeye 500 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketiyle bağlantılı Endonezya'daki bir proje Çin'den 500 milyon dolar kredi aldı.

Çin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı bir proje için 500 milyon dolar kredi verdi. Projenin Endonezya'da olduğu ve Trump golf sahaları ve otellerini içerdiği aktarılıyor.

Projeyi inşa eden Çin devlet şirketi Metallurgical Corporation of China (MCC), proje için Endonezyalı MNC Land ile anlaşmaya vardı. Trump bağlantılı proje "entegre yaşam biçimi tesisi" olarak nitelendiriliyor.

Çin'den gelen para doğrudan Trump'a gitmese bile Çin finansmanının projenin başarısını sağlayacağı belirtiliyor. Aynı zamanda tesis Çin'in "Kuşak ve Yol" planı kapsamında.

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel ticari işlerini devlet işleriyle karıştırması sebebiyle inceleme altına alınmıştı.

MNC tarafından hazırlanan tanıtımlarda da projede Trump otelleri ve golf sahalarının bulunması öne çıkartılıyor.