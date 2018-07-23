Çin'den Sri Lanka'ya hibe kredi teklifi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sri Lanka hükümetine 2 milyar yuanlık hibe kredi teklifi sundu. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, para yardımını ülke çapında konut inşası için kullanmayı düşündüklerini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sri Lanka'ya 2 milyar yuan (295 milyon dolar) hibe kredi teklif etti.

Şi Cinping'in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin ortaklarından olan Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, cumartesi günü Polonnaruwa kentinde Çin'in kaynak sağlayacağı hastane inşaatına başlanacağını açıkladı.

Sirisena, “(Şi Cinping) arzu ettiğim herhangi bir proje için 2 milyar yuan hediye etti. Ülkedeki tüm seçmenler için konut inşa etmek için Çin büyükelçisine öneride bulunacağım” açıklamasını yaptı.

Geçen ay New York Times'ta yayımlanan bir haberde Çin Liman Mühendisliği Şirketi'nin (CHEC), eski devlet başkanı Rajapaksa'ya yeniden seçilmesi için 7,6 milyon dolarlık yardım yaptığı iddia edilmişti.

Sirisena'nın koalisyon hükümeti ise iddialara ilişkin soruşturma başlatma talimatı vermişti.

Sirisena, yönetime geldiği ilk dönemde Rajapaksa dönemindeki yolsuzluk şüphelerinden dolayı Çin destekli altyapı projelerini dondurmuştu. Bir yıldan fazla bir süre sonra ise Çin projelerinin devamına izin verildi.

Çin, daha önce de Afrika ve Latin Amerika ülkelerine kalkınma desteği adına hibe kredi sağlamıştı.