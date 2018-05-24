Çin’den 'sonik saldırı' iddiasına yanıt

ABD’nin Çin’de bir konsolosluk çalışanına ‘sonik saldırı’ iddiasıyla ilgili konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bu olayı araştırdıklarını ama ‘sonik etki’ye yol açacak herhangi bir kaynağa rastlamadıklarını söyledi.

ABD’nin, Çin’in Guanghzou kentindeki konsolosluk çalışanının “ses saldırısı”na uğramış olabileceği iddiasıyla ilgili konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, olayı araştırdıklarını ancak “sonik etki” yaratacak herhangi bir kaynağa rastlamadıklarını açıkladı.

Çin’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Bu münferit olayın büyütüldüğünü, karmaşıklaştırıldığını ve hatta politize edildiğini görmek istemiyoruz. Umarız insanlar bunu diğer gereksiz meselelerle ilişkilendirmez” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise konsolosluk çalışanının şikayetlerinin, iki yıl önce Küba’da ABD’li diplomatların şikayetleriyle “tamamen uyumlu” ve “çok benzer” olduğunu ileri sürdü. Küba ABD'nin “sonik saldırı” iddialarını yalanlamıştı.

Çin’deki ABD Büyükelçiliği, Guangzhou kentindeki ABD Konsolosluğu’nda çalışan bir Amerikan vatandaşının duyduğu “anormal” seslerden dolayı rahatsızlık yaşadığını ve hafif beyin hasarına neden olan bir basınç hissettiğini açıklamıştı. ABD hükümeti bunun üzerine, Çin’de yaşayan vatandaşlarına yönelik bir sağlık uyarısı da yayımlamıştı.