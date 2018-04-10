Çin'den 'kimyasal silah' açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin, Çin’in konuyla ilgili bilimsel inceleme yöntemlerine dayalı kapsamlı tarafsız bir soruşturma yapılması ve somut deliller sunulması suretiyle bir sonuca varılmasını istediğini, bunun öncesinde tarafların peşin bir hükme ve keyfi neticelere varmaması gerektiğini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Çin’in hangi koşulda ve hangi amaçla olursa olsun herhangi bir ülke, örgüt veya birey tarafından kimyasal silah kullanımına karşı çıktığını vurguladı.

Sözcü Şuang başkent Pekin’de bugün yaptığı açıklamada, Çin’in konuyla ilgili bilimsel inceleme yöntemlerine dayalı kapsamlı tarafsız bir soruşturma yapılması ve somut deliller sunulması suretiyle bir sonuca varılmasını istediğini, bunun öncesinde tarafların peşin bir hükme ve keyfi neticelere varmaması gerektiğini söyledi.

Suriye meselesinin kritik bir kavşakta bulunduğunun altını çizen sözcü, siyasi çözümün tek uygulanabilir yol olduğuna, askeri yolların sorunu herhangi bir noktaya ulaştıramayacağına vurgu yaptı.

Şuang, Çin’in Suriye’deki gerilimin BM arabuluculuğunda azaltılması ve en kısa zamanda siyasi çözümün ilerletilmesi için taraflarla birlikte çalışmayı arzuladığını sözlerine ekledi.