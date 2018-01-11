Çin'den JW Marriott Otel'e 'site kapatma' cezası

Çin, Tibet ve Tayvan'ı Çin'den ayrı ülkeler olarak tanıtan bir anket yayımladığı için JW Marriott Otel'in internet sitesini ve telefon uygulamasını yasakladı.

Şangay yönetimi, dünyanın en büyük otel zinciri JW Marriott'a Çin'deki internet sitesini bir hafta boyunca kapatma cezası verdi.

Ceza, otelin internet üzerinden yayımladığı Tibet ve Tayvan'ı Çin'den ayrı ülkeler olarak tanıtan bir anket nedeniyle geldi.

Çin egemenliğine karşı saygısızlık etmekle suçlanan ve Çin'in Twitter'ı Weibo'daki öfkeli kullanıcılar tarafından hakkında boykot çağrısı yapılan ABD menşeli şirket, günün erken saatlerinde konu hakkında özür diledi.

Otel zinciri, açıklamasında "Marriott International, Çin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor. Söz konusu tutumda yanlış anlaşılmalara yol açan eylem için özür dileriz" dedi.

İnternet sitesinin kapatılmasının yanı sıra, Şangay Siber Yönetimi, Marriott'ın cep telefonu uygulamasını kapattığını ve rezervasyonları aksatacak bir karar aldıklarını duyurdu.

Birkaç gün önce müşterilere gönderilen Mandarin dilinde bir ankette Marriott Tibet, Hong Kong, Makao ve Tayvan'ı ayrı ülkeler olarak listelemişti.

Çin, dört bölgenin hepsinde egemenlik hakkı iddia ediyor, ancak Tayvan kendi kendini yönetiyor ve seçimler yapıyor.