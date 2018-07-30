Çin'den İngiltere'ye 'serbest ticaret' anlaşması önerisi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiltere'ye 'serbest ticaret' anlaşması önerdi. Vang, ABD ile görüşmelere kapılarının açık olduğunu da dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından "serbest ticaret" anlaşması yapmayı önerdi.

Vang Yi, İngiltere ile Çin'in "karşılıklı ticaret ve yatırımı artırması gerektiğini" savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Vang Yi ile görüşmesinin ardından öneriye yaklaşımlarıyla ilgili detay vermeyerek, teklifi "inceleyeceklerini" belirtti.

İngiltere'nin resmi görüşmere ancak AB'den çıkışın ardından başlayabileceği biliniyor.

'SORUMLULUK BİZDE DEĞİL'

Vang Yi, ABD ile ticaret dengesizliğinin sorumluluğunun kendilerinde olmadığını da dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı, ABD dolarının küresel rolünün, ABD tüketiminin yüksekliğinin ve ABD yönetimi tarafından getirilen kimi sınırlamaların dengesizliğe yol açtığını ifade etti.

Buna karşın ABD'nin Çin'le ticaretten büyük kazanç elde ettiğini savunan Vang Yi, ABD yönetimiyle ticaret görüşmelerine açık olduklarını söyledi.