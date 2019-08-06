Çin'den 'Hong Kong' açıklaması: Oynadıkları ateş kendilerini yakacak

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, Hong Kong'da devam eden protestolara ilişkin açıklama yaptı. Guang, 'Suç işleyenlerin oynadıkları ateş kendilerini yakacak. Cezaları nihayetinde verilecek' dedi.

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, Hong Kong'da devam eden protestolara ilişkin, "Suç işleyenlerin oynadıkları ateş kendilerini yakacak. Cezaları nihayetinde verilecek" dedi.

Yang, "Bu eylemler Hong Kong polis memurlarına ve kent sakinlerinin hayatına ve mülk güvenliğine ciddi derecede zarar verdi. 139’u polis olmak üzere 461 kişi şiddetli çatışmalarda yaralandı. Şunu açıkça belirtmek gerekir ki Hong Kong’daki kargaşada bazı radikal unsurlar ön safta. Yanlış yönlendirilen ve sürüklenen vatandaşlar ortada ancak perde arkasında ise Hong Kong’un içinde ve dışında radikal şiddet suçlularını destekleyen 'Çin karşıtı kargaşa güçleri' bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Yang, Çin hükümetinin Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'ı sonuna kadar desteklediğini, Lam'ın gösteriler sonucunda istifa ettirilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

"Bazı vicdansız şiddet suçlularını ve onların arkasındaki kara elleri uyarmak istiyorum. Oynadıkları ateş kendilerini yakacak. Cezaları nihayetinde verilecek" diyen Yang, "merkezi hükümetin kararlılığının" hafife alınmaması gerektiği yönünde konuştu.

SUÇLULARIN İADESİ YASA TASARISINA KARŞI EYLEM

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, Hong Kong'da yoğun protesto gösterileri ile karşılandı. Protestolara ABD ve batı yanlısı gruplar öncü olarak katılıyor.