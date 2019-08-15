Çin’den ‘güvenli bölge’ açıklaması: Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmeli

ABD ile Türkiye arasında Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölge’ oluşturulması konusunda görüşmeler sürerken Çin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi uyarısında bulundu.

Çin, ABD ile Türkiye’nin “güvenli bölge” planına karşı Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterme uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying dünkü basın toplantısında ABD ile Türkiye’nin Suriye’de “güvenli bölge” kurma planına dair soruya yanıt verdi. Hua “Çin bu konuda Suriye hükümetinin tutumuna itibar eder ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının ve onun korunmasının gerekliliğine inanır” dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Çin Dışişleri Sözcüsü Hua, Suriye’deki krize siyasi çözüm bulmak için uluslararası toplumdaki ilgili tarafların birlikte çalışması ve duruma daha karmaşık unsurlar eklemekten vazgeçmesi gerektiğini de vurguladı.

Suriye hükümeti ABD ile Türkiye arasında varıldığı duyurulan “güvenli bölge” anlaşmasının ülkenin egemenlik hakkına saldırı olduğunu açıklamıştı.

