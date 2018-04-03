Çin'den 'casus krizi' açıklaması: Soğuk Savaş zihniyetini terk edin

Çin, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak ülkeleri "gerçeği ortaya çıkarmaya" ve "Soğuk Savaş zihniyetini terk etmeye" çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal’ın zehirlenmesi olayında "taraflarca kabul gören bir hükme varılamadığına" işaret edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ilgili taraflara "gerçeği en kısa zamanda ortaya çıkarma", "anlaşmazlıkları karşılıklı saygı ve koordinasyon ilkeleri temelinde ele alma" çağrısı yaptı.

Uluslararası toplumun birçok sınamayla karşı karşıya olduğunun altını çizen Şuang, “Tüm taraflar, Soğuk Savaş zihniyetini terk etmeli, cepheleşme oluşturmaktan kaçınmalı, dünyada barış, istikrar ve huzurun sürdürülmesi için ortak çaba harcamalı” şeklinde konuştu.

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı, Salisbury kentindeki bir bankın üzerinde bilinçleri kapalı olarak bulunmuştu.

İngiltere yönetimi Rusya'yı sinir gazı "Noviçok" ile Skripal'ı zehirlemekle suçlarken, Rusya bu iddiaları kabul etmemiş, İngiltere'den kanıt istemişti. İngiltere bu talebi geri çevirdi.