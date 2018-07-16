Çin'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret

Çin lideri Şi Cinping, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. BAE'de 200 bin Çinli ve 4 bin Çin şirketi bulunuyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Üst düzey bir delegasyonla gelecek Şi'nin, iktisadi, ticari ve kültürel bağları geliştirmek için anlaşmalar yapacağı belirtiliyor.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı Muhammed bin Raşid, Şi'nin ziyaretiyle birlikte iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığın kutlanacağını" ve yeni bir işbirliği dönemine girileceğini söylüyor.

BAE'de 200 bin Çin vatandaşı ve 4 bin Çinli şirket bulunuyor. Şi'nin ziyaretleri, Çin'in Ortadoğu'daki etkisini artırmaya çalıştığı bir dönemde yapılıyor.

Çin ve BAE'nin ilişkileri 28 yıl önce dönemin BAE lideir Şeyh Zaid'in Çin'i ziyaret etmesiyle gelişmeye başlamıştı. Yakın zamandaysa 3 yıl önce BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid Çin'e üç günlük bir gezi gerçekleştirmişti.

Şi'nin ziyareti 17-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek "Çin haftası" sırasında olacak.