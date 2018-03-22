Çin'den açıklama: ABD'nin ticaret önlemlerine yanıt vereceğiz

Çin tarafından yapılan açıklamada ABD'nin "ticaret önlemlerine" yanıt verileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek gümrük vergileri ve önlemlerle "ticaret savaşı" başlatacağı konuşuluyordu.

Trump'ın başta Kanada olmak üzere pek çok ülkeyi etkileyen çelik vergisinin ardından, Çin'e yönelik atacağı adımlar da konuşulmaya başlandı.

The Spectator'ın aktardığına göre Çin'den bu açıklamalara yanıt geldi.

Çin'den verilen yanıtta ABD'nin adımlarına karşılık verileceği belirtildi.

Çin yönetimi geçmişte de "ticaret savaşı" istemediğini, ancak bunun gerçekleşmesi durumunda yanıt verileceğini açıklamıştı.