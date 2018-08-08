Çin'den ABD'ye yeni gümrük vergileri

Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere karşı misilleme olarak, 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

ABD yönetimi, Çin'den alınan 16 milyar dolarlık mala yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararı almıştı. Bu karara benzer yanıt veren Çin yönetimi, 16 milyar dolarlık ABD malına yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonundan yapılan açıklamada, 16 milyar dolar tutarındaki ithal ABD ürünlerine yüzde 25 ilave vergi getirilmesine karar verildiği belirtilerek, ilave vergi kararının 23 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD yönetiminin Çin mallarına makul olmayan yeni gümrük vergileri koyarak, ABD’nin kendi iç hukukunu uluslararası hukukun üzerinde tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Çin’in ABD’nin gümrük vergilerine yönelik karşı önlemler alacağına dikkat çekilerek, "çoklu ticaret sistemini ve kendi yasal çıkarlarını koruyacağı" kaydedildi.