Çin’den ABD’ye seyahat edecek vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD ile Çin arasında ticaret konusunda gerilim yükselirken Washington’daki Çin Büyükelçiliği ülkeye seyahat edecek vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Washington’daki Çin büyükelçiliği ülkeye seyahat edecek vatandaşları için bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Çin Büyükelçiliği ABD’yi ziyaret edecek Çinli turistlere, "yüksek sağlık faturaları, kamuya açık yerlerde silahla vurulma ve soygun tehditleri, gümrükte aramalar ve elkoymalar, telekomünikasyon dolandırıcılığı ve doğal afetler" konularında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Perşembe günü büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan uyarıda, ABD’de kamu güvenliğinin iyi durumda olmadığı, silahla vurulma, soygun ve hırsızlığın sık karşılaşılabilecek durumlar olduğuna işaret edildi. Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada Çin vatandaşlarının ABD’yi ziyaretlerinde çevrelerinde bulunan şüpheli kişilere karşı dikkatli olmaları ve gece dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Çin Büyükelçiliği benzer bir uyarıyı Ocak ayında da yapmıştı.

EK GÜMRÜK TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cuma günü Çin’e 34 milyarlık üründe daha ek gümrük vergisi uygulamaya başlaması bekleniyor. Çin ise ABD’nin ticari gerilimi tırmandırması durumunda misilleme yapacağını ve “niceliksel” önlemlerin yanı sıra “niteliksel” önlemlere de başvuracağını açıklamıştı.