Çin'den ABD'ye misilleme

Çin aralarında donmuş domuz eti ve şarabın da olduğu ABD'den ithal edilen 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getiren düzenlemeye ilişkin açıklaması sonrası Çin'den ilk adım geldi.

Çin, ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar değerindeki 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua kararın Devlet Konseyi'nin gümrük vergileri komisyonu tarafından alındığını ve bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasında "Çin ile ABD arasında bu ürünlerin ticaretini normal seyrine yerleştirmek için ABD'nin bir an önce Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal eden önlemleri geri çekmesini umuyoruz. Dünyanın en büyük 2 ekonomisi olan Çin ve ABD arasındaki işbirliği tek doğru seçenek" ifadeleri de kullanıldı.