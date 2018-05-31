Çin'den ABD'ye militarizasyon yanıtı: Gülünç

Çin, Güney Çin Denizi'ni silahlandırma konusundaki ABD iddialarını 'gülünç' diyerek yanıtladı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in, Çin’in Güney Çin Denizi’ni silahlandırdığı ve Washington’un Çin’in ihtilaflı su yollarındaki hamleleriyle karşı karşıya kalacağı iddiasına Çin'den "gülünç" yanıtı geldi.

Mattis, Salı günü yaptığı açıklamada, iki ABD donanması gemisinin hafta sonu bölgedeki bir yolculuğunun Çin tarafından kınamasına rağmen, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki militarizasyon hamlelerini gündem etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying ise iddialara; “Güney Çin Denizi'nde ABD'nin askeri varlığı, Çin ve denizleri birleştiren diğer ülkelerden daha büyüktür” yanıtını verdi.

Hua ayrıca, ABD Deniz Kuvvetleri'nin “navigasyon özgürlüğü” operasyonlarının, hegemonyayı koruma girişimine önelik olup olmadığını sorguladı.

Çinli Bakanİ “Bu, hırsızların kendi hırsızlıklarını örtmek için ağladığı bir hırsız vakası gibi görünüyor” dedi.

Bir başka toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ABD’nin son zamanlarda Güney Çin Denizi’nin militarizasyonunu “gerçeklere gözleri kapatmak ve hipnotize etmek” şeklinde olduğunu belirtti.

Ren, hiçkimsenin Çin'in kendi topraklarında gerekli savunma tesislerini inşa etme konusunda "sorumsuz yorumlarda bulunma" hakkına sahip olmadığını vurguladı.

Öte yandan ABD'nin Mattis'i Çin ziyareti için resmi olarak talepte bulunduğunu belirten Ren, olası görüşme için bir tarih vermedi.

Pentagon yetkilileri, Çin'in hızlı askeri birikimi konusunda yeterince samimi olmadığından ve Güney Çin Denizi adalarını istihbarat toplamak için kullandığından şikayet etmişti.

Yakın tarihli uydu fotoğrafları, Çin'in Woody adalarına cruise füzeleri yerleştirdiğini gösteriyordu.