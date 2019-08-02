Çin’den ABD’ye ek vergi yanıtı: Karşılık veririz

Çin, ABD'nin Çin ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesine karşılık vereceğini duyurdu.

Çin ABD’nin 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesine karşılık vereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Eylül’den itibaren Çin’den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada ülkesinin ABD’nin "şantajına" karşı taviz vermeyeceğini kaydetti.

Çunyin “ABD bu ek vergileri geçirirse Çin de ülkenin temel çıkarlarını korumak için gerekli karşı tedbirleri almak zorunda kalacaktır” dedi.

'INF ANLAŞMASININ SONA ERMESİ GERİLİMLERİ ARTIRACAK'

ABD'nin Orta Menzilli Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesine de değinen Çunying, ABD'nin stratejik silahlanmada üstünlük arayışında olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Sözcüsü, INF Anlaşması'nın sona ermesinin "küresel iktidar dengesini baltalayacağını" belirterek bunun sonucu olarak "uluslararası alanda karşılıklı güvensizliklerin ve gerilimlerin artacağını" söyledi.