Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

Çin, ABD füzesinin ihtilaflı adaların yakınındaki bölgeye girmesini "egemenliği tehdit eden provokatif eylem" olarak niteledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerikan güdümlü füze destroyeri USS Mustin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların yakınındaki bölgeye girmesi nedeniyle ABD'yi Çin'in egemenliğini ihlal etmekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgeye savaş gemisi gönderen ABD'nin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini söyledi. Çunying, "Çin tarafı, ABD'yi Pekin'in egemenliğini ihlal eden ve ülkenin güvenliğini tehdit eden provokatif eylemlerine derhal son vermeye çağırıyor" dedi.

Çunying, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almayı sürdürdüklerini vurguladı.

Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirme kararı sonrası Pekin misilleme olarak ABD'den ithal edilen mallara 3 milyar dolarlık gümrük vergisi koyabileceği uyarısı yapmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı "Bir ticaret savaşı yapmak istemiyoruz, ancak kesinlikle bir ticaret savaşından da korkmuyoruz" demişti.