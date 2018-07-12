Çin'den ABD'li şirketlere çağrı: Ticaret konusunda lobi yapın

Çin yönetimi ABD'li şirketleri, ticaret konusunda ABD yönetimini ikna etmek için lobi yapmaya çağırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile Çin arasında gümrük vergileri için yapılan müzakerelerin yeniden başlamadığını açıkladı. Çinli sözcü "ABD'li şirketlerin ABD hükümetine karşı lobi yapmak konusunda daha fazlasını yapacağını umuyoruz" diye konuştu.

Sözcü Gao Feng, ticaretin ABD'li şirketlerin çıkarına olduğunu ve bu sebeple hükümete baskı yapmaları gerektiğini belirtti.

AP'nin haberine göre Çinli sözcünün lobi çağrısı, bakanlığın resmi sitesindeki konuşma metninde yer almadı. Bunun konunun siyasi hassasiyeti sebebiyle yaşandığı söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik gümrük vergilerini artıracaklarını duyurmuş, bu iki ülke arasındaki gerilimin daha da artmasına yol açmıştı.

Trump, 200 milyar dolarlık Çin malına yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini bildiriyor.