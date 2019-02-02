Çin’den ABD ve Rusya'ya diyalog çağrısı

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararıyla ilgili bir açıklama da Çin’den geldi. Çin ABD’nin INF Anlaşması’ndan çekilmesine karşı olduğunu belirterek Washington ve Moskova’yı diyaloga davet etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesine karşı çıkarak, ABD ile Rusya’yı “farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeye” çağırdı.

ABD dün Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasını askıya aldığını, altı ay içinde anlaşmadan çekilme sürecinin tamamlanacağını açıklamıştı.

Rusya’dan da bugün benzer bir açıklama gelmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin, INF anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada “Silahların kontrolü ve silahsızlanma konusunda önemli bir ikili anlaşma olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması iki büyük güç arasındaki ilişkileri geliştirmede, uluslararası ve bölgesel barışın güçlendirilmesinde ve küresel stratejik denge ve istikrarın korunmasında büyük öneme sahiptir” denildi.

Açıklamada “Çin ABD’nin çekilme eylemine karşı çıkmaktadır ve ABD ile Rusya’yı farklılıklarının üstesinden yapıcı bir diyalog ile gelmeye çağırmaktadır” ifadesine yer verildi.

