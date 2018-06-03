Çin'den ABD-KDHC zirvesine destek

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chunying, ABD ile KDHC arasında gerçekleşecek tarihi zirveyi desteklediklerini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hua Chunying, Çin’in ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında 12 Haziran’da Singapur’da düzenlenmesi planlan zirvenin sorunsuz bir şekilde gerçeklemesini desteklediklerini açıkladı.

Chunying, yaptığı açıklamada iki ülke arasında iptal edilen zirvenin yeniden gündeme gelmesinin ve zirve hazırlıklarının yeniden başlamasının Çin tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Çinli sözcü, Kore Yarımadası'nda barışın sürebilmesi ve KDHC'nin nükleer silahsızlanma sürecinin tamamlanabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump ve KDHC Lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin yapılması gerektiğini vurguladı.