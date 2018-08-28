Çin'de yeni medeni yasa hazırlığı

Çin'de ebeveynlerin bir çocuğa sahip olabilme sınırının 2016'da ikiye çıkarılmasının ardından doğum oranlarında beklenildiği kadar artış görülmemesi nedeniyle yeni bir medeni yasa için harekete geçildi.

Çin'de doğum oranlarının azalmasıyla birlikte medeni yasada değişikliğe gidilmesi gündemde.

Ülkede 1979'dan 2016'ya kadar ebeveynler yalnızca tek çocuk sahibi olabiliyorken, 2016'daki yasa değişikliğiyle birlikte sınır, iki çocuğa çıkarılmıştı. Bugün ise yetkililer, para cezası, zorla kürtaj ve sterilizasyon yaptırımlarını içeren doğum kontrol uygulamalarını kaldıracak geniş çaplı bir yeni medeni yasa getirmeye hazırlanıyor.

Halihazırda Ulusal Halk Kongresi Komitesi tarafından tartışılan yeni medeni yasanın 2020'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni medeni yasanın aynı zamanda ülkede “cinsel taciz” sorununu çözecek şekilde hazırlanacağı açıklandı.

Çin'de işgücünün azalması ve yaşlı nüfus oranında artış yaşanmasının yeni yasa için harekete geçilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

2016'da sınırın iki çocuğa çıkarılmasının doğumlarda öngörüldüğü şekilde artış yaratmadığı, hükümetin sınırlandırmaları mümkün olduğu kadar yumuşatmayı planladığı aktarılıyor.

Komiteden bazı kişilerin boşanma davaları öncesi bir aylık "yatışma dönemi" getirmek gibi boşanmayı zorlaştıracak uygulamalar önerdiği de ifade edildi.

2017'de doğum sayısının 20 milyon olacak şekilde öngörüldüğü, ancak bu sayının 17,2 milyonda kaldığı belirtildi.