Çin’de patlama yaşanan sanayi bölgesi kapatılıyor

Çin, iki hafta önce 78 kişinin öldüğü kimya tesisindeki patlamanın ardından tesisin bulunduğu sanayi bölgesini kapatma kararı aldı.

Çin'in doğusunda Ciangsu eyaletinde geçen ay sonunda patlama meydana gelen kimya tesisinin bulunduğu sanayi bölgesi kapatılıyor.

Yançıng kent yönetiminden yapılan açıklamada, 78 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın yaşandığı kimya tesisinin yer aldığı Şiangşui Kimyasal Sanayi Bölgesinin tamamen kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada Yançıng'daki kimya şirketlerine ev sahipliği yapan bölgeler için standartların yükselteceği ve kimyasalsız bölgelerin inşasına destek verileceği belirtildi.

21 Mart'ta Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlama yaklaşık 2,2 büyüklüğünde deprem etkisi yaratmış, patlamanın ardından çıkan yangın sanayi bölgesine yayılmıştı. Patlama sonrası bölgedeki okullar kapatılırken çevredeki yerleşim bölgeleri de tahliye edilmişti. Olaydan çevredeki 90 evin de zarar gördüğü açıklanmıştı.

Patlamanın yaşandığı tesisin daha önce de iş güvenliği ve iş sağlığı kurallarını ihlal ettiği için ceza aldığı bildirilmişti.

Patlamanın yaşandığı tarihte İtalya’da resmi ziyarette olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatı vererek devletin ilgili organlarının kazadan ders çıkarması çağrısında bulunmuştu.

