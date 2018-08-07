Çin'de maden ocağında patlama: 4 ölü, 9 kayıp

Çin'in güneyindeki Guizhou'daki kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, göçük altındaki 9 işçiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Çin'in güneyindeki Guizhou'daki maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, göçük altındaki 9 işçiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, yıllık 300 bin ton üretim kapasitesine sahip Zimujia kömür madende yaşanan patlamanın sebebi bilinmiyor.

Pannan Coal Investment Co. adlı özel şirketin işlettiği Panzhou şehrindeki kömür madenindeki iş cinayetinin, Haziran ayında Liaoning'deki demir madeninde yaşanan ve 11 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın üzerinden çok zaman geçmeden yaşanması dikkat çekiyor.

Çin'de termal kömürün emsal değerinin yüzde 5,5'lik hızlı bir yükseliş yaşayarak 11 ayın en yüksek seviyesine çıktığı, ton başına 622 yuan (90,80 dolar) düzeyinde olduğu belirtiliyor.

