Çin'de Lekima tayfunu devam ediyor: 48 kişi yaşamını yitirdi

Çin’in doğusunda etkili olmaya devam eden Lekime tayfunu nedeniyle Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerinde 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Cıciang eyaletinde yaşımını yitirenlerin sayısının 39'a yükseldiği, 9 kişinin kayıp olduğu, 1 milyon 680 bin kişinin de evlerinden tahliye edildiği açıklandı.
Anhui eyaletinde ise 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin kaybolduğu, 20 binden fazla insanınsa bölgeden tahliye edildiği bildirildi.
Şantung’da ise 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu, 183 bin 800 evin tahliye edildiği duyuruldu.
Cıciang'da 234 bin hektarlık tarım alanının tayfun nedeniyle yok olduğu belirtildi.