Çin’de kimya fabrikasında patlama: 47 ölü, 640 yaralı

Çin’in doğusunda yer alan Yançeng kentinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 47 kişi öldü, 640 kişi yaralandı.

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Yançeng kentinde Tianjiayi Kimya şirketine ait zirai ilaçlar üreten tesiste meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 47’ye yükseldi. Patlamada 640 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 90’ının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

South China Post’un haberine göre Yançeng Belediye Başkanı Cao Lubao, Tianjiayi Kimya Fabrikası’ndaki patlamanın ardından başlayan yangının söndürüldüğünü, yaklaşık 3 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi. Patlamanın ardından bölgedeki hava ve su üzerinde kontrollerin sürdüğünü belirten belediye başkanı, bölgedeki okulların tatil edildiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada bölgede mahsur kalanları kurtarmak için hiçbir çabadan kaçınılmayacağını söyledi.

Patlamadan kurtulan bir kişi Beijing News’a yaptığı açıklamada patlamanın etkisiyle kendisiyle birlikte iki arkadaşının havaya uçarak yere düştüklerini ve yaralı olarak bir araçla hastaneye gittiklerini aktardı.

Patlamanın etkisiyle 3 km uzaktaki bir başka kimya fabrikası Henglida’nın da camlarının ve kapılarının kırıldığı, çatısının çöktüğü bildirildi. Bu fabrikada da yaralananlar olduğu aktarıldı.

Çin Devlet Televizyonu patlamanın Yançeng kentindeki Chenjiagang Organize Sanayi Bölgesi'nde perşembe günü meydana geldiğini, patlamanın ardından başlayan yangının cuma sabahı yerel saatle 3.00 itibariyle söndürüldüğünü duyurdu.

Yaralıların çevredeki 16 hastanede tedavi altında alındıkları bildirildi.

Bölgede bulunan bir kreşteki çocuklar arasında da yaralananlar olduğu belirtildi.

China Daily’nin haberine göre patlamaya yol açan nedenler soruşturuyor. Yüksek derecede parlayıcı maddelerin de bulunduğu 30 organik bileşik ürettiği belirtilen fabrikanın daha önce iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza aldığı ifade ediliyor.

Resmi ziyaret için İtalya’da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaptığı açıklamada bu tür olayların önlenmesi için yetkililerin acil önlem alması ve patlamanın nedenini en kısa sürede açığa çıkarmaları gerektiğini belirterek, bu tür olaylardan tüm ilgili birimlerin ders alması gerektiğini kaydetti.

12 Ağustos 2015 tarihinde de Çin’in Tianjin liman kentinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda art arda meydana gelen patlamalarda 165 kişi yaşamını yitirmişti.