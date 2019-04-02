Çin'de iPhone'lar ucuzladı

Çin'de yapılan vergi düzenlemerinin sonucu olarak Apple ve bazı başka markaların ürünlerinin fiyatlarında 400 lirayı aşan indirimler yapıldı.

Ülkede yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemelerinin sonucu olarak Apple ve diğer markalar Çin’de sattıkları ürünlerinin fiyatlarını düşürdü.

Reuters’a göre, Apple’ın Çin sitesinde listelenen kimileri son model ürünlerin fiyat etiketlerinde dün sabahtan itibaren 500 yuan’ı bulan (75 dolar/420 lira) indirimler gözlendi.

Yerel medya kaynakları LVMH’s Louis Vuitton ve Kering’s Gucci gibi markalarda da yüzde 3’e varan indirimler olduğunu bildiriyor.

BMW ve Mercedes-Benz gibi markalar, vergi indirimlerinin gerçekleşmesinden sonra birçok araba modelinde fiyat indirimine gideceklerini duyurmuşlardı.

Pekin Mart ayında, 2019 yılında tüm şirketler için vergi ve harçları yaklaşık iki trilyon yuan azaltacağını duyurmuştu. Reuters’a göre bunun imalat, ulaşım ve inşaat sektörlerinin yavaşlayan ekonomiyi canlandırmasına hizmet edeceği öngörülüyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in iç talepteki düşüş ve ABD’yle süren ticaret savaşları nedeniyle son otuz yılın en düşük büyüme hızlarını gördüğü belirtiliyor.