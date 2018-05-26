Çin'de hava kirliliği yüzde 30 azaldı

Çin'in 62 kentinde yapılan incelemeye göre hava kirliliğinde 2013-2016 arasında yüzde 30 azalma yaşandı.

2013 yılında hava kirliliğinin en yüksek olduğu 40. kent olan Çin başkenti Pekin, 4 yılda 187. sıraya geriledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in 62 kentindeki incelemesine göre 2013-2016 arasında ülkedeki hava kirliliği yüzde 30 azaldı.

Hava kirliliğinin Çin'de ortalama ömrü 3 yıl kadar azalttığı tahmin edilirken, son yıllarda hava kirliliğini azaltmak için önemli önlemler alınıyor.

Çin nüfusunun bir bölümünün hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerden düşük olduğu yerlere taşındığı da kaydediliyor.