Çin'de fildişi kaçakçılarına darbe: 2478 adet fildişi ele geçirildi

Çin'de fildişi kaçakçılarına dönük düzenlenen operasyonda 2478 fildişi ele geçirildi.

Çin makamları, yaban hayatı ürünlerinin satışını engellemek için yapılan büyük çaplı operasyon sırasında 7,5 ton ağırlığında 2748 adet fildişi ele geçirdi.

Operasyon, Gümrük Genel Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirildi. İdarenin kaçakçılıkla mücadele bürosu müdürü Sun Zhijie, "Bu dava, son yıllarda bağımsız olarak yürüttüğümüz tek bir davada ele geçirilen en yüksek fil dişi sayısını temsil ediyor" dedi. Operasyon sırasında Çin makamları tarafından 20 şüpheli gözaltına alındı.

2017 yılının sonundan bu yana Çin, fil dişi ticaretini engellemek ve dünyanın en büyük pazarlarından birini kapatmak amacıyla fildişi satışlarını yasaklamıştı.

Kaçakçılar genellikle fil dişlerini Afrika'dan dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiyorlardı.

Yaban hayatı ticaretini izleyen uluslararası sivil toplum kuruluşu olan TRAFFIC basın açıklamasında, operasyonun dünya çapındaki ikinci en büyük fildişi vurgununa indirilen bir darbe olduğunu söyledi.

Fildişi Çin'de bir statü sembolü olarak görülüyor.