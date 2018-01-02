Çin, yeni emisyon vergisi getiriyor

Çin, karbon salınımını düşürmek için yeni emisyon vergisi getirdiğini açıkladı.

Çin, yaşanan yoğun çevre kirliliğinden dolayı, karbon salınımını düşürmek için yeni emisyon vergisi getirdiğini açıkladı.

Euronews'de yer alan habere göre, Ocak ayı itibariyle yeni emisyon vergisinin uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

Vergi miktarının kirletici maddenin miktarı ve toksit oranına göre değiştiği ifade edilerek, kirliliğin hava veya suya etkisinin de vergi miktarını değiştirdiği ifade edildi.

Ülkedeki bölge ve illerin kendi coğrafi koşulları ve ekonomik durumlarına göre de vergi oranlarının değişiklik gösterdiği kaydedildi.

Bu uygulamaya göre, işletmelerin otomatik izleme cihazları kurmaları ve emisyon verilerini yetkili makamlarla paylaşmasının zorunluluk haline getirildiği vurgulandı.

Çin'in hızlı sanayileşmesi, kömür bağımlılığı ve hızla gelişmekte olan otomobil endüstrisinin şimdiye kadar gezegendeki en kötü kirliliklerden birine yol açtığı belirtildi.