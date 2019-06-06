Çin ve Suudi Arabistan'ın füze işbirliği ABD'yi karıştırdı

ABD'nin, Çin'den yardım alan Suudi Arabistan'ın balistik füze programını önemli miktarda artırdığına dair istihbarat aldığı iddia edildi.

ABD'nin elinde, Suudi Arabistan'ın, Çin'in yardımıyla balistik füze programını büyük oranda hızlandırdığına dair istihbarat bulunduğu iddia edildi.

CNN'in haberine göre, Donald Trump yönetimi bu istihbaratı Kongre'de bulunan bazı Demokrat üyelere açıklanmadı ve bu üyeler haberi başka kaynaklardan duydu.

Trump yönetimi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e toplam 8 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirmek için "acil durum" ilan etmiş, Kongre ise baypas edilmesini önlemek için silah satışını bloke edececk bir tasarı hazırlığına girişmişti.

İstihbarata göre, Suudi Arabistan son dönemde Çin'den hem füze altyapısını hem de teknolojisini geliştirecek alımlar yaptı. Kaynaklar, Suudi Arabistan'daki bu gelişmelerin, bazı Kongre üyeleri arasında Orta Doğu'da yeni bir silah savaşı ihtimaline karşı endişe uyandırdığını belirtti.