Çin ve Hindistan'dan sınır belirsizliklerini 'yapıcı diyalogla' çözme kararı

Çin ve Hindistan, aralarındaki sınır belirsizliklerini 'yapıcı diyalogla' çözme konusunda anlaştı.

Çin ve Hindistan, yapılan görüşmelerin ardından sınır belirsizliklerini çözme kararı aldı.

Çin-Hindistan sınırının 3 bin 488 kilometrelik bölümünde karşılık anlaşmaya varılmış değil.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Arunaçal Pradeş'te Çin de hak iddia ediyor. Çin bölgenin tarihsel olarak güney Tibet'in parçası olduğunu ve kendi kontrollerinde olması gerektiğini savunuyor.

Yapılan görüşmelerde sınırın nasıl belirleneceğine dair anlaşmaya varılmazken, "yapıcı diyalog" kurulması ve müzakerelerin çözüm odaklı olarak yoğunlaştırılması kararı alındı.

Görüşmelerde sınır anlaşmazlıklarının Çin-Hindistan ilişkilerini etkilememesi yönünde de uzlaşıya varıldı.