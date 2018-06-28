Çin ünlülerin kazanabileceği gelire sınırlama getiriyor

Çin, ünlülerin kazanabileceği paralara sınırlama getiriyor. Getirilen sınırlamalarla baş rol oyuncuları film ekibinin aldığı toplam ücretin yüzde 70'inden fazlasını alamayacak.

Çin yönetimi, ünlülere verilen paraların yüksekliğinin "paraya tapınmaya" ve "toplumsal değerlerin bozulmasına" yol açtığını belirterek, ünlülerin kazancına sınırlama getirdi. Yönetim vergiden kaçınmak için sahte kontratlar yapıldığını da bildirdi.

Getirilen sınırlamalarla birlikte televizyon programlarında ünlülere verilen para program maliyetinin yüzde 40'ını aşamayacak, filmlerde oynayan baş rol oyuncularıysa film ekibinin aldığı toplam ücretin yüzde 70'inden fazlasını alamayacak.

Konuyla ilgili direktif Çin'in vergi kurumu, televizyon ve film denetim kuruluşu ve propaganda departmanını da içeren beş ayrı devlet kurumunun ortak kararıyla gönderildi.

Mayıs ayında Çinli televizyon sunucusu Cui Yongyuan, oyuncu Fan Bingbing'e ait sözleşmeleri ortaya çıkartmıştı. Fan'ın biri 1,56 milyon dolar, diğeriyse 7,8 milyon dolar olan iki sözleşmesinin vergi kaçırmak için hazırlanan sahte anlaşmalar olduğu konuşuluyordu.

Çin yönetimi tarafından hazırlanan direktifte, sahte sözleşmelerin yalnızca film endüstrisine zarar vermediği, aynı zamanda Çinli gençlerin yıldız olmak için yanlış yollar izlemelerine yol açtığı söylendi.

Çin'in denetim kuruluşları bir süredir eğlence ve film endüstrisiyle ilgili adımlar atıyor. Bu adımların Çin toplumu tarafından desteklendiği söyleniyor.

Çinli sosyal medya kullanıcıları, ünlülerin aldıkları paraları hak edecek bir şey yapmadığından şikayet ediyor. Bir Weibo kullanıcısı, kazanç sınırlamasını desteklediğini belirterek "Toplum onlara çok fazla şey verdi ve bize geri ne verdiklerine bakın" diyor.