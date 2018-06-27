Çin: Ülkenin bir santim toprağından vazgeçmeyiz

ABD Savunma Bakanı James Mattis'i Pekin'de kabul eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin dünyada 'kaos'a sebep olmayacağını ancak bir santim toprağından da vazgeçmeyeceğini söyledi.

Pekin'de ABD Savunma Bakanı James Mattis'le görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin barışa sadık olduğunu ve dünyada kaos çıkarmayacağını ancak "atalarından kalan toprakların bir santiminden bile vazgeçmeyeceğini" söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mattis'in Pekin ziyareti, iki ülke arasında ticaret konusunda artan gerilimin yanısıra Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hamleleri ve ABD'nin Tayvan'da fiili büyükelçilik açtığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Çin Devlet Televizyonu, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Mattis'i kabul eden Devlet Başkanı Şi'nin ABD Savunma Bakanına ülkesinin yalnızca barışçıl niyetleri olduğunu ve "kaosa neden olmayacağını" söylediğini aktardı.

Şi, iki ülkenin ortak çıkarlarının, farklılıklarından daha ağır bastığını belirtti ancak toprak konusunda herhangi bir tavize yer olmadığını vurguladı.

Şi Cinping "Atalarımızdan kalan toprakların bir santimini bile kaybedemeyiz. Başka bir halka ait olanıysa hiç istemiyoruz" dedi.

Mattis ise gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmenin "çok çok iyi" geçtiğini söyledi. Çin'de olmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Mattis iki ülkenin, orduları arasındaki ilişkiye aynı derecede önem verdiğini ifade etti.

Mattis, Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi öncesinde Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile bir araya geldi. Çinli bakan iki ülke arasındaki ilişkilerin ancak karşılıklı saygı çerçevesinde ve çatışmadan kaçınarak gelişebileceğini belirtti.

2014'ten beri Çin'i ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı olan Mattis de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için "ordudan orduya ilişki"nin kritik önemde olduğunu söyledi. Mattis Çinli mevkidaşını Pentagon'a davet etti.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wei'nin Mattis'e ülkesinin Güney Çin Denizi, Tayvan ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti konularındaki pozisyonunu aktardığı belirtildi.

ABD, Çin'i Güney Çin Denizi'ni silahlandırmakla suçluyor. Çin ise ABD donanmasının Güney Çin Denizi'nde devriye gezmesine karşı çıkıyor.

