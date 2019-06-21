Çin ülke dışına 30 nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor

Çin, 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında ülke dışına 30 nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor. Santrallerin 2030 yılına kadar inşa edilmesi öngörülüyor.

Çin'in "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında ülke dışına 30 nükleer reaktör inşa etmeyi planladığı açıklandı.

Reuters'in haberine göre Çin "Kuşak ve Yol" girişimine ayırdığı kaynakların daha büyük bir bölümünü nükleere yatırma kararı aldı.

NÜKLEER SEKTÖRÜ GELİŞTİRİLECEK

Çin'in nükleer ürün ihracatını artıracağı belirtilirken, habere göre bu konuda yapılacak araştırma faaliyetlerine de daha büyük pay ayrılacak.

Çin'in planına göre nükleer sektöründe kullanılan kilit parçaların yerelleştirilmesi ve ihracat yoluyla "hem iç hem dış pazarın geliştirilmesi" planlanıyor.

145 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Habere göre Çin, 2030 yılına kadar yapılacak nükleer santrallerden Çinli şirketlerin 145,52 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor.

"Kuşak ve Yol" projesi kapsamında bulunan ülkelerden 41'inin mevcut durumda nükleer güç programlarına sahip olduğu ya da nükleer santral talepleri olduğu aktarılıyor.

Çin'in diğer ülkelerde inşa edilmesi planlanan nükleer santraller öncesinde, ülke içinde reaktör inşa etme programı başlattığı, üçüncü nesil reaktör Hualong One gibi modellerle diğer ülkelere tanıtım yaptığı belirtiliyor.