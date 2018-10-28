Çin Savunma Bakanı ABD'yi ziyaret edecek

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe'nin önümüzdeki hafta ABD'ye geleceğini duyurdu.

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek. Çinli bakanın ziyareti ABD Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından duyuruldu.

Mattis, "Stratejik rekabetimizin düşmanlık anlamına gelmediğini belirtmek istiyorum" dedi.

Wei Fenghe ile geçtiğimiz ay Pekni'de görüştüğünü ve geçen hafta Singapur'da buluştuklarını söyleyen Mattis, ABD ziyaretinin görüşmelerin devamı için yapılacağını söyledi.

Bu ayın başlarında Mattis'in Çin'e gitmesi bekleniyordu. Ancak ziyaret Çin tarafından iptal edildi. Ziyaretin iptaline gümrük vergileri ve askeri gerilim sebep oldu.

Çin yönetimi, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerine ve Tayvan'a silah satışına tepki gösteriyor.