Çin Savunma Bakanı: ABD ile savaş felakete neden olur

Çin Savunma Bakanı Vei Fenge, ABD ile olası savaşın dünya için felaket olacağını söylerken Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki güvenlik sorunlarını körüklememesi konusunda ABD'yi uyardı.
soL - Dış Haberler
Pazar, 02 Haziran 2019 10:50

Çin Savunma Bakanı Vei Fenge, ABD ile savaş çıkması durumunda dünyanın felakete sürüklenebileceğini belirtti. Fenge, Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde yaşanan güvenlik sorunları konusunda ABD'ye uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tayvan sularındaki ABD donanma kuvvetlerini artırması üzerine Fenge, "Çin, Tayvan'la ilişkilerimize müdahale eden güçlerle sonuna kadar savaşacaktır" açıklamasını yaptı.

Çin'in Asya operasyonlarının öz savunma amaçlı olduğunu belirten Fenge, ülke çıkarlarına saldırı olması durumunda karşı saldırıya geçmekten çekinmeyeceklerini dile getirdi.