Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluştu

Çin, Pakistan ve Afganistan üçlü zirvede buluşarak, ekonomi ve güvenlik konularında anlaşma yapacaklarını açıkladı.

Çin, Pakistan ve Afganistan dışişleri bakanları Pekin'de toplandıkları üçlü zirvede, ekonomi ve güvenlik konularında anlaşma yapacaklarını aktardı.

teleSUR'da yer alan habere göre, üçlü zirveden çıkan en önemli sonucun Afganistan'ın 60 milyon dolardan fazla getirisi olan Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru'nda (CPEC) yer alacağı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, CPEC'in, Çin ve Batı Asya Ekonomi Koridoru ile bağlanacağını vurguladı.

Bu anlaşma ile savaştan zarar görmüş Afganistan'ın ekonomik olarak gelişeceği ifade edildi.

Wang Yi aynı zamanda bu anlaşma ile Afganistan ile Pakistan arasında terör yüzünden devam eden anlaşmazlığın da biteceğini söyledi.

Üç ülkenin teröre karşı birlik içerisinde mücadele edeceği vurgusunun yapıldığı zirve, 2018 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapılacak ikinci toplantının çağrısıyla son buldu.