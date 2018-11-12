Çin özel sektörün alanını genişletecek

Çin özel sektöre yeni bir yatırım mekanizması sağlayarak ulaşım, enerji, ekoloji gibi sanayilerde özel sektörün alanını genişletecek.

Çin, yatırım kısıtlamalarını daha da kolaylaştırarak özel sektörün yatırım alanını genişletecek.

Xinhua haber ajansının üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Ning Jizhe konuyla ilgili olarak, "Çin, özel sektöre yeni bir yatırım mekanizması sağlayacak ve bu şekilde ulaşım, enerji, ekoloji ve çevre koruma endüstrilerine ait projeleri destekleyecek, özel sektörün çalışma alanlarını genişletebilmek amacıyla, piyasaya giriş, değerlendirme sistemi ve vergi indirimleri için bir liste yayımlayacak" açıklamasını yaptı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Ning, "Projenin hayata geçirilmesi için daha fazla pilot bölge, özel sermayenin daha verimli kullanılması ve özel sektörün yeni reform programına katılımlarını kolaylaştırıcı bir politika izleyeceklerini" belirtti.

Çin Merkez Bankası ise özel sektör için kısa bir süre içinde yeni bir tahvil finansmanı aracı getireceklerini açıkladı.

