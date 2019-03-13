Çin Merkez Bankası dolardan uzaklaşıp altın satın almaya başladı

İki yıldır altın rezervlerinde artış yaşanmayan Çin Merkez Bankası, son üç ayda dolardan uzaklaşarak yeniden altın satın almaya başladı.

Çin Merkez Bankası, Aralık 2018'e kadar iki yıl boyunca altın rezervlerinde artışa gitmemişti. Ancak banka son üç ayda yeniden altın satın almaya başladı.

Geçmiş üç ayda 32 ton altın satın alan Çin Merkez Bankası'nın altın rezervleri 1874 tona yükseldi.

DOLARDAN UZAKLAŞMA BAŞLADI

Çin Merkez Bankası'nın altın satın almaya başlaması öncesinde, Çin ABD ile yaşanan ticaret gerilimi sebebiyle dolardan uzaklaşma kararı almıştı.

Dünyanın en büyük altıncı altın rezervine sahip olan Çin'in, ticaret görüşmelerinin sonuç vermemesi sonucunda rezervlerini artırma yoluna gittiği belirtiliyor.

Çin, yakın ekonomik ilişki içerisinde olduğu kimi ülkelerle dolar kullanmadan ticaret yapmaya başlamıştı.