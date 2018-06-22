Çin medyasından 'ticaret savaşı' değerlendirmesi

Çin'in devlet medyası tarafından yayımlanan bir yazıda, ABD'nin 'ticaret savaşı' eleştirilerek, Çin'e verilen zararın ABD'ye fayda getireceği fikrinin yanlış olduğu söylendi.

Çin devlet medyasında yer alan bir yazıda, ABD'nin korumacı ticaret politikalarının "paranoyak sanrıların bir belirtisi" olduğu ve "Çin'i modernizasyon yolundan döndüremeyeceği" söylendi.

China Daily'de yer alan yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi getirme kararı eleştirilirken, ABD'nin Çin'le yapılan ticaretin "milyonlarca ABD'li işini desteklediğini anlayamadığı" savunuldu.

'ÇİN'İN ABD'YE YATIRIMLARI AZALDI'

Yazıda ABD politikalarının ABD'ye zarar vereceği belirtilirken, Çinli şirketlerin zarar görecek olmasının ABD'li şirketlerin ve ABD ekonomisinin yarar sağlayacağı anlamına gelmediği vurgulandı.

Çin'in ABD'ye yaptığı yatırımların yılın ilk beş ayında yüzde 92 azalarak 1,8 milyar dolara gerilediği kaydedilen yazıda, bunun 2011'den beri en düşük seviye olduğuna dikkat çekildi.

'BU BİR ÜRETİM SAVAŞI'

Foxconn yöneticisi Terry Gou, "ticaret savaşı" ile ilgili açıklamasında bunun gerçekte bir "teknoloji savaşı" olduğunu ve bu sebeple aynı zamanda bir "üretim savaşı" olduğunu belirtmişti.

ABD-Çin ticaret savaşının tedarik zincirlerine zarar vererek küresel ekonomiyi rayından çıkartabileceği öne sürülüyor.