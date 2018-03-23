Çin medyasından ABD'ye tehdit: Karşısında beyaz bayrak bulmayacak...

Çin medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisine yanıt vererek, ABD yönetimini 'boğa dövüşçüsünün örtüsüne koşan boğa'ya benzetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan ticaret yaptırımlarını onaylamasının ardından Çin medyasından yanıt geldi.

Çin Komünist Partisi Global Times'ta yayımlanan bir yazıda, Trump'ın 60 milyar dolarlık gümrük vergisinin "uluslararası ticaret çatışmalarında bile ender görülen büyük ölçekli bir ticaret adımı" olduğu belirtilerek, Çin hükümetinin "ülkenin meşru ticaret haklarını savunmak için hızlı hareket etmesinin beklendiği" söylendi.

Yazıda Çin'in öncelikle ABD'den alınan tarım ürünlerine yaptırım getirmesinin beklendiği söylenirken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying'in "iki ülkenin ticaret savaşı başlatmaması gerektiği" şeklindeki görüşüne de yer verildi.

Hua Çunying, açıklamasına karşın Çin'in ticaret savaşından "korkmadığını ve kaçınmayacağını" da söylemişti.

'TRUMP YÖNETİMİ DURUMU YANLIŞ DEĞERLENDİRDİ'

Global Times yazısında, Trump yönetiminin durumu yanlış değerlendirdiği, uluslararası ticarette piyasa ekonomisinin özel sektörlerini düzenleme becerisini abarttığı ve Çin'in "karşılık önlemler konusundaki kararlılığını küçümsediği", "ticaret savaşı başlatınca ödenecek bedeli tam olarak değerlendirmediği" savunuldu.

Yazıda "Kendisini kandıran askerler yenilmeye mahkumdurlar" şeklindeki Çin deyişine de yer verilirken, Trump'ın "ateşle oynadığı" ve attığı adımın "ABD için felaketle sonuçlanacağı" söylendi.

Trump'ın adımlarının ABD'nin ticaret dengesizliğini çözmek konusunda "inanılmaz derecede miyop bir çözüm" olduğu öne sürülen yazıda, ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin de bu adımlardan rahatsız olduğu iddia edildi.

'ÇİN SAVAŞMAYA ZORLANIYOR'

Global Times, Çin'in ticaret savaşına katılmaya zorlandığını bildirerek, "Çin toplumunun birlikteliği çok yüksek ve bu ticaret savaşı başladığında Çin'in eylemlerine yansıyacaktır" denildi.

ÇKP yayını, Çinlilerin "ABD'nin rekabet edemeyeceği seviyede kararlılığa sahip olduğunu" savunarak, "Bütün ticaret savaşları yalnızca karşılıklı zararla sonuçlanacaktır. Hem Çin hem de ABD ekonomik olarak dayanıklı olsa da, bunlardan biri mutlak olarak başarısızlığa uğrayacaktır ve sonucu siyasi tepki olacaktır. Çin halkı ve ABD halkı, iki ülkedeki çalkantı için Başkan Trump'ı suçlayacaktır" denildi.

Ticaret savaşının Trump'ın yeniden seçilmesini engelleyeceğini öne süren Global Times, "ABD'nin kendisini Çin'e baskı yapabileceği konusunda kandırmaması gerektiğini" savundu.

'ABD BEYAZ BAYRAK BULMAYACAK'

ABD ile Çin arasındaki ticaret dengesinin sağlanması için iki tarafın birlikte çalışması gerektiğini bildiren Global Times, ABD'nin Çin'le ticaret savaşında karşısında teslimiyeti gösteren "beyaz bayrak" bulmayacağını iddia etti.

Yazıda ABD boğa dövüşçüsünün kırmızı örtüsüne koşan bir boğaya benzetilerek tehdit edildi.