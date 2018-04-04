Çin medyası ticaret adımlarını böyle duyurdu: ABD yüksek bedel ödemeli

Çin ile ABD arasında ticaret savaşı kızışırken, Çin medyası atılacak adımlara dair bir değerlendirme yayımladı.

ABD'nin ilk gümrük vergisi dalgasının ardından, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne daha yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirmesi üzerine Çin'den yanıt gelmişti.

Çin tarafından atılan adımla, aralarında soya, otomobil ve uçak sektörünün bulunduğu ABD ürünleri hedef alınmıştı.

'ABD ÇİN'İN YÜKSEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRMESİNİ ENGELLEMEK İSTİYOR'

Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırımların öncesinde Çin medyası izlenecek stratejiye dair değerlendirme yayımlamıştı.

Çin Komünist Partisi yayınlarından Global Times, "Washington Ticaret Savaşı İçin Yüksek Bedel Ödemeli" başlıklı bir yazıyla, ticaret savaşını analiz etti.

Yazıda, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerinin, havacılık, enformasyon ve iletişim teknolojileri, robot ve makine endüstrisini kapsadığı ve amacın Çin'in yüksek teknoloji sektörünün gelişimini kısıtlamak olduğu bildirildi.

Buna karşın Çin'in yüksek teknoloji sektörünün bağımsız araştırma geliştirme kabiliyetinin güçlü olduğu; Çin'in 5G iletişim teknolojileri ve robot teknolojisi gibi kimi alanlarda ABD'yi geçtiği ve rekabet edebileceği söylendi.

'ABD YARDIMINA GÜVENİLEMEYECEĞİNİ HATIRLATTI'

Global Times, gümrük vergilerinin Çin'in "ABD'nin yüksek teknoloji konusunda yardımına güvenemeyeceğini" hatırlattığını belirterek, Çin'in bu konuda bağımsız olması gerektiğini savundu.

Çin yayını, yüksek teknolojiye eğilmenin gerekliliğini vurgulayarak, ABD iletişim ürünlerinin Çin'in ulusal güvenliğine büyük tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yazıda "Çin gardını düşürmemeli" denildi.

'ABD'NİN KORKTUĞU SEKTÖRLER HEDEF ALINMALI'

Yaptırım listesi açıklanmadan yayımlanan yazıda, ticaret savaşını ABD başlattığı için Çin'in yanıtının sert olması gerektiği ve ABD'nin korktuğu sektörlerin hedef alınmasına ihtiyaç olduğu söylendi.

Yazıda ABD'nin soya fasulyesi ve mısır üretiminin hedef alınması önerilerek, ABD tarım endüstrisinin bundan büyük zarar göreceği ve ülkede yüksek siyasi etki oluşacağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin bundan göreceği zararı hatırlatan Global Times, ABD'li soya üreticilerinin durumdan gerginlik duyduğu ve televizyonlara Trump'tan ticaret savaşı başlatmamasını isteyen reklamlar verdiğini belirtti.

'SONRA OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ GELMELİ'

Global Times, tarımdan sonra ABD otomobil endüstrisinin hedef alınmasını önererek, General Motors gibi ABD'li şirketlerin Çin'de mevcut durumda fabrikalarının olduğu, otomobil endüstrisine gelecek gümrük vergisinin şirketlerin üretimi Çin'e kaydırmasını hızlandıracağı iddia edildi.

Çin'in en büyük otomobil pazarı olduğu söylenen yazıda bu sebeple sektörde etkisinin yüksek olduğu söylendi.

'PEKİN BOEING UÇAĞI SATIN ALMAYI BIRAKMALI'

ABD şirketi Boeing yerine Avrupalı Airbus uçakların alınmasını tavsiye eden Global Times, "Çin'in oynayacak pek çok kartı var" diyerek, ABD'li şirketlerin Çin'deki mağazalarının yılda 200 milyar dolarlık satış yaptığını hatırlattı. Yazıda bu ürünlerin büyük kısmının Çin yapımı muadilleriyle değiştirilebileceği söylendi.

Çin'in tüketim pazarının ABD'ninkini geçtiğini vurgulayan yazıda, ABD'nin Çin'e bağımlılığının Çin'in ABD'ye bağımlılığından daha yüksek olduğunu savunuldu.

Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırımları önceden Çin duyuran Global Times, ABD'ye uygulanacak yaptırımlarda sert davranılmasını, bu şekilde ABD'nin Çin'le güç dengesini daha iyi değerlendirebileceğini öne sürdü.