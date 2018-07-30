Çin medyası: Kissinger'ın Soğuk Savaş stratejisi bugüne uygun değil

Çin medyası, Henry Kissinger'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı Çin önerisine yanıt vererek, 'Soğuk Savaş stratejisinin bugüne uygun olmadığını' savundu.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Trump'a verdiği tavsiyelerle "yükselen Çin'i durdurmak için Rusya'yla yakınlaşma" stratejisi izlemesini istediği ortaya çıkmıştı.

SOVYETLER'E KARŞI KULLANILMIŞTI

Bu konuyla ilgili yorum yapılan yazıda, Kissinger'ın 1970'lerde ABD'yi Çin'le yakınlaştırarak Sovyetler Birliği'ni izole etme stratejisi izlediği hatırlatıldı.

Global Times, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de Trump'a benzer tavsiyelerde bulunduğunu aktardı.

Kissinger'ın reelpolitik becerisinden ve "Çin'in önemini anlamasından" övgüyle söz edilen yazıda, buna karşın eski ABD'li bakanın hala Soğuk Savaş zihniyetine sahip olduğu ve o zamandan beri yaşanan değişimi göremediği öne sürüldü.

Yazıda Çin'in son 40 yılını dışarıya açılarak geçirdiği ve Çin'i izole edecek bir küresel sistem bulunmadığı savunuldu.

'ÇİN'İN İZOLASYONU BÖYLE BAŞARILAMAZ'

Yazıda Çin ve ABD arasındaki yüksek ekonomik bağımlılığın ve Çin'in diğer ülkelerle ilişkilerine dikkat çekilerek, Rusya'nın Çin'den uzaklaşmasının Çin'in izolasyonu anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Buna ek olarak Rusya'nın Çin'e karşı ağırlık merkezi oluşturmak istemeyeceği belirtildi.

Global Times, Çin'in ekonomik büyüklüğü ve uluslararası etkisi sebebiyle yeni dünya düzeninin Çin olmadan oluşturulamayacağını savundu.

Çin medyası, ABD yaptırımlarına karşı Çin yönetiminin ekonomiye müdahalesini artırmasını istiyor.