Çin medyası: ABD ekonomide devlet müdahalesini artırıyor

Çin medyasında yer alan bir değerlendirmede, ABD'nin 2008'den beri ekonomide devlet müdahalesini giderek artırdığı belirtiliyor.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'ta yer alan bir yazıda, ABD'nin ekonomide devlet müdahalesini güçlendirdiği ve bunun "yakın zamanda değişmeyeceği" söyleniyor.

Değerlendirmede 1970'lerin başından beri neoliberal politikaları savunan ABD'nin, devlet müdahalelerini ortadan kaldırmayı, özel sektörü güçlendirmeyi ve piyasa mekanizmalarını desteklemeyi amaçladığı, ancak 2008 kriziyle birlikte bu görüşün sona erdiği belirtiliyor.

Yazıda kriz sonrası dönemde bütün dünyanın neoliberal politikaları gözden geçirdiği, "insanların devletten daha fazla şey yapmasını beklediği" aktarılıyor.

'TRUMP MÜDAHALECİLİĞİ YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKARTTI'

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın mali kriz sürerken devlet müdahalesini artıran politikalar izlediği, bankaları kurtarmak için 700 milyar dolar harcadığı, endüstriyi güçlendirme stratejisi takip ettiği söylenen yazıda, bu adımların bir derece başarılı olduğu savunuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Obama döneminde başlayan devlet müdahalelerini "yeni bir seviyeye taşıdığı" belirtilen yazıda, "ABD piyasa ekonomisinin geleneksel normlarının değiştiği" vurgulanıyor.

ABD'de özel sektörün kararlarının giderek "ulusal çıkarlar" için devlet tarafından "denetlendiği ve düzenlendiği" söylenen yazıda, piyasa ekonomisinin artık bireyciliğe ve anlık piyasa koordinasyonuna daha az dayandığı öne sürülüyor.

'ABD HÜKÜMETİ EKONOMİDEKİ İŞLEVİNİ GENİŞLETİYOR'

Yazıda ABD hükümetinin ekonomideki işlevini giderek genişlettiği, endüstriyi güçlendirme, finans kapital üzerinde sıkı denetim kurma, büyük ölçekli vergi kesintileri uygulama, yüksek teknolojili endüstrilere koruma sağlama, altyapı inşasına hükümet desteğini artırma gibi adımlar attığı aktarılıyor.

ABD piyasa ekonomisinin "giderek daha kapalı hale geldiği" ifade edilen yazıda, ABD hükümetinin finans, yatırım ve ticarette serbestleşmenin ülkenin sermayesinin ve üretiminin dışarıya çıkmasına yol açtığını düşündüğü kaydediliyor.

Global Times'a göre ABD, özel sektöre "çok fazla özgürlük vermenin" ülkenin endüstrisinin yıkımıyla ve büyük ticaret açıklarıyla sonuçlandığını düşünüyor.

Değerlendirmede ABD'nin artan müdahalelerinin "içerideki ve dışarıdaki karmaşık çatışma ağının sonucu olduğu" belirtiliyor.

