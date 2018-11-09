Çin liderinden özel şirketleri yatıştırma girişimi

Çin lideri Şi Cinping, ülkede devlet şirketlerinin artan rolünden kaygı duyan özel şirketleri yatıştırarak, 'Tüm özel şirketler ve özel girişimciler tamamen güvende hissetmeli ve kendilerini kalkınmaya adamalı' ifadelerini kullandı.

Çin lideri Şi Cinping, özel sektörün temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda özel şirketlerin devlet şirketlerinin artan rolüne dair kaygıları ele alındı.

Özel şirketlere vergi indirimi ve mali yardım öneren Şi, "Tüm özel şirketler ve özel girişimciler tamamen güvende hissetmeli ve kendilerini kalkınmaya adamalıdırlar" ifadelerini kullandı.

BANKALAR KREDİLERİ SINIRLAMIŞTI

Çin yönetiminin borçları azaltma politikasının sonucu olarak özel şirketlere verilen banka kredilerinde azaltmaya gidilmişti.

CNBC'nin haberine göre özel şirketler, "güçlü kamu şirketleri karşısında siyasi desteği kaybetmiş olmaları" sebebiyle endişe duyuyor.

VERGİLER DÜŞÜRÜLECEK, FİNANSMAN ARTIRILACAK

Xinhua'nın aktardığına göre özel sektörün sorunlarını çözmek isteyen Çin yönetimi, vergilerde azaltmaya gidecek. Özel şirketlerin finansman olanaklarının genişletilmesi sağlanacak.

Haberde Şi Cinping'in "Özel kuruluşlar ve özel girişimciler bizim ailemize ait" sözlerine yer veriliyor.

Ancak eski Morgan Stanley çalışanı Andy Xie, atılacak adımların verilen sözlerden daha önemli olduğunu belirtiyor. Çin'de "siyaseti her şeyin üzerinde tutan bir ortam oluştuğunu" savunan Xie, bu ortamın devlet şirketlerini güçlendirdiğini aktarıyor.

Alibaba ve Tencent gibi büyük özel şirketlerin, devletle yakın çalıştığı ve sıkı denetim altında olduğu biliniyor.