Çin liderinden KDHC'ye destek ziyareti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 yılın ardından ilk kez Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Şi, Kore İşçi Partisi'nin yayını için bir yazı kaleme alarak KDHC'ye desteğini duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'ye yönelik tutumda yaşanan ayrımlar sebebiyle ilişkilerde sorun yaşanılan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

ABD-Çin gerilimi yükselirken yapılan ziyaret, son 14 yılda bir Çin liderinin KDHC'ye yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

KDHC-ABD GÖRÜŞMELERİ SONUÇSUZ KALDI

Çin tarafı, KDHC'ye ABD ile kurulacak temaslar için çağrıda bulunuyor, tarafların "barış görüşmeleri" yapmasına destek veriyordu.

Ancak KDHC lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeler ABD'nin tek taraflı talepleri ve yaptırımları gevşetmeyi kabul etmemesi sebebiyle sonuçsuz kaldı.

Öte yandan ABD'nin peş peşe yaptırımlarına uğrayan Çin'in, KDHC ile ilişkileri geliştirmek için adım attığı görülüyor.

ZİYARET İKİ GÜN SÜRECEK

Şi Cinping'in KDHC'ye ziyareti iki gün sürecek. Ziyarete Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve diğer üst düzey Çinli siyasetçiler de katılıyor.

Şi'nin gezi sırasında başkent Pyongyang'da bulunan, Kore Savaşı'nda Çin'in ABD işgaline karşı Kore'ye desteğini sembolize eden Dostluk Kulesi'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaretin ABD'nin Çin ve KDHC'ye yönelik yaptırımlarına tepki olduğu da öne sürülüyor.

Şİ'DEN RODONG SİNMUN'A YAZI

Çin lideri Şi Cinping, Kore İşçi Partisi'nin yayını Rodong Sinmun için bir yazı kaleme alarak, KDHC yönetiminin bölgede barışın sağlanması için çabalarına desteğini açıkladı.

Şi'nin yazısında tüm çabanın ekonomik kalkınma ve halkın yaşamının geliştirilmesi için verilmesi gerektiği ve barışçıl kalkınmanın desteklendiği söylendi.

Şi yazısında KDHC-Çin dostluğunun "ikame edilemez" olduğunu söyledi.