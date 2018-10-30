Çin lideri Şi Cinping'den orduya savaş hazırlığına yoğunlaşma çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Çin Denizi'ndeki komutanlardan savaş hazırlığına yoğunlaşmalarını istedi. Bölgede ABD askeri varlığı sebebiyle gerilim yaşanıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Çin Denizi'ndeki komutanlara çağrıda bulunarak savaşa hazırlanmalarını istedi.

Savaş hazırlıklarına yoğunlaşma çağrısı, Çin'e ait bir geminin ABD donanmasıyla karşı karşıya gelmesinin ardından yaşandı.

ABD askeri varlığı sebebiyle Güney Çin Denizi'nde gerilim yaşanırken, bölge ticari yollar üzerinde olması sebebiyle büyük önem taşıyor.

ORDUYA 'SAVAŞ HAZIRLIĞI' ÇAĞRISI

South China Morning Post'un haberine göre Çin Genelkurmay Başkanlığı, Güney Çin Denizi'ndeki birliklerden hazırlıkları artırmalarını istedi.

Perşembe günü bölgeye giden Şi Cinping, "modern çağda savaşacak ve savaşları kazanacak" bir güce ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

Şi Cinping, konuşmasında "Bütün karmaşık durumları değerlendirmeli ve bunlara uygun acil durum planlarına sahip olmalıyız" demişti.