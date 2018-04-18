Çin Latin Amerika'da siyasi etkisini artırıyor

Çin Halk Cumhuriyeti son on beş yılda Latin Amerika pazarında artan payına paralel olarak kıtadaki siyasi nüfuzunu da artırmanın yollarını arıyor.

Son on beş yılda yaptığı yatırımlarla Latin Amerika'daki başlıca ekonomik aktörlerden biri haline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, artan pazar payına paralel olarak kıtadaki siyasi nüfuzunu da artırmanın yollarını arıyor.

Hong Kong'da yaşayan İspanyol gazeteci Juan Pablo Cardenal, Project Syndicate'de dün yayınlanan makalesinde Çin'in Latin Amerika'da artan siyasi etkisine ve bunun tehlikeli olabilecek boyutlarına dikkat çekiyor.

Latin Amerika'daki elitler arasında artan Çin Halk Cumhuriyeti hayranlığının Çin'in ekonomik başarısıyla gerekçelendirildiğine işaret eden Cardenal, "Çin'deki baskıcı rejim ve insan hakları ihlallerinin görmezden gelindiği" yönündeki görüşünü dile getiriyor.

SEÇKİN KESİMLER ÇİN DESTEKÇİSİ OLUYOR

Kıtadaki pek çok ülkenin en büyük yatırım ve ticaret ortaklarından biri haline gelen Çin, Latin Amerika'da medya, kültür, akademi ve siyaset alanında önde gelen kişi ve kurumlarla işbirliğini artırdı. Bu kişisel ve kurumsal ilişkiler, Çin'in ekonomik gücüyle de birleşince, çoğunluğu bölgede "Çin tipi bir rejim" istemeyecek elit kesimleri bile Çin dostu haline getirdi.

Burslu öğrenci değişim programları, üniversiteler ve düşünce kuruluşları arası işbirliği anlaşmaları, ücretsiz medya içeriği paylaşımı, Latin Amerika ülkelerinde açılan Konfüçyus Enstitüleriyle, Çin, bölgenin siyasi dinamiklerine etki edebilen bir güç olma yoluna girdi.

10 BİN LATİN AMERİKALI ÇİN'DE EĞİTİLECEK

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2020'ye kadar önde gelen 10 bin Latin Amerikalı'nın Çin'de eğitilmesi hedefini dile getirdiğine dikkat çeken Juan Pablo Cardenal, makalesinde Çin'in devreye soktuğu stratejide en etkili mekanizmanın insan insana ilişki olduğunu vurguluyor. Bu doğrultuda Çinli liderler Latin Amerikalı siyasi figürleri, akademisyenleri, gazetecileri, üst düzey bürokratları ve kanaat önderi olabilecek kişileri ülkelerinde ağırlıyor ve haftalarca süren eğitim programlarına ve akademik etkinliklere katılmalarını sağlıyorlar.

Çin'in adım adım Latin Amerikalı eliti satın aldığının altını çizen Cardanal, bu durumun kamuoyundan bölgedeki Çin varlığına ilişkin gerçeklerin gizlenmesine yol açtığını belirtiyor. Cardenal'a göre, "Çin'in ticaret ortaklarıyla kurduğu asimetrik ilişki, Çin'in verdiği borçların alanları borç tuzağına sürükleyecek ağır şartlara sahip olması, Çin projelerindeki ağır çalışma koşulları ve bunların sosyal ve çevresel etkileri"nden hiç bahsedilmiyor.

ÇİN AVRUPA'YI DA BOŞ BIRAKMIYOR

Çin'in özellikle ABD ve AB ekonomilerini etkileyen 2008 krizinden bu yana dünya ekonomisindeki göreceli gücünün arttığı biliniyor. Çin'in dünya ekonomisinde kapladığı yerin yakın gelecekte ABD'yi geçmesine kesin gözüyle bakılırken, bu rekabetin seyri önemli siyasi sonuçlar doğuruyor.

Tıpkı ABD ve AB ülkeleri gibi Çin de Afrika, Asya ve artık Latin Amerika ülkelerine yaptığı yatırımları ve ekonomik çıkarlarını korumak için bu bölgelerdeki siyasi kurumları belirlemeye ve kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor.

Çin'in Avrupa'nın merkez ülkesi Almanya'da dahi yatırımlarını artırması ABD ortaklığını savunan çevrelerde kaygıya yol açarken, Alman teknoloji ve sanayi robotu firması KUKA AG'nin Çinli Media şirketi tarafından satın alınması büyük yankı uyandırmıştı. Çin Halk Cumhuriyeti; Asya Altyapı Yatırım Bankası, Bir Kuşak Bir Yol Projelerini de gündeme getirerek son on yıl boyunca durgunluktan çıkmaya çalışan Avrupa ve Asya ekonomilerine yönelik iddiasını artırmıştı.

'DEMOKRATİK OLMAYAN KALKINMA' ELEŞTİRİSİ

Çin'in bu çabalarına karşı ABD tarafının National Endowment for Democracy (Demokrasi için Ulusal Yardım Fonu - NED) gibi kurumlar aracılığıyla yaygınlaştırdığı eleştiriyse "demokratik olmayan kalkınma"nın tehlikelerine işaret etmek oluyor. Bu yaklaşıma göre ABD ve diğer Batılı ülkelerden gelişmekte olan ülkelere gelen yatırımlar bu ülkelerde demokratik kurumları güçlendirirken, Çin'in artan ekonomik ve siyasi etkisi "demokratik olmayan kalkınma" fikrine özendiriyor.

Oysaki ABD ve müttefiklerinin kaygsının temelinde Çin'deki rejimin "anti-demokratikliği"nin yatmadığı, sorunun keskinleşen uluslararası rekabet olduğu anlaşılıyor. Çin ve Rusya'daki rejimleri, devlet-ekonomi ilişkisine mercek tutarak oligarşik olmakla suçlayan Batılı devletler de kendilerini keskinleşen rekabet koşullarına adapte edebilmek için korumacı önlemler alıyorlar.

Örneğin ABD'de Çinli teknoloji tekellerinin ve Alman otomotiv şirketlerinin yatırımları yasal düzenlemelerle kıstılama altına alınıyor. Yine ABD'de kısa bir süre önceye kadar önemsiz, ülkedeki yabancı yatırımları denetlemekle görevli bir kurum olan Birleşik Devletler Yabancı Yatırımlar Komitesi (CFIUS) Donald Trump'ın başkanlığıyla birlikte yetkileri genişletilmiş bir şekilde sahneye çıkarılıyor.

ABD dahil bütün dünyada korumacılık eğiliminin ve emek düşmanı politikaların güç kazandığı da dikkate alınacak olursa, "küreselleşme" ve "demokratiklik" edebiyatıyla Çin'in siyasi etkisini sınırlama ihtimalinin düşük olduğu açıklık kazanıyor.