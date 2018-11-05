Çin: Küresel serbest ticaret sistemi saldırı altında

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, küresel serbest ticaret sisteminin saldırı altına olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, küresel serbest ticaret sisteminin saldırı altına olduğunu söyledi.

Şangay Ticaret Fuar'ında bir konuşma yapan Çin lideri, Çin'in gümrük tarifelerini daha fazla azaltacağı sözünü de verdi. İki ülke, aralarındaki "ticaret savaşı" ile bu yıl birbirlerine yönelik yeni gümrük tarifleri uygulamaya başlamıştı.

Çin lideri konuşmasında, "ekonomik küreselleşmenin derinleştiği bir dünyada, orman kanunlarının uygulanmasının ve kazananın her şeyi almasının bir çıkmaz sokak anlamına geleceğini" söyledi.