Çin, KDHC'ye dönük yaptırımları delme iddialarını reddetti

Çin, KDHC'ye dönük yaptırım kararlarını deldikleri iddialarını reddetti. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz hafta, ülkeye dönük yaptırımları genişletmişti.

Çin, bir Güney Kore gazetesinin Birleşmiş Milletler'in (BM) Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) dönük yaptırım kararlarını deldiği iddialarını reddetti.

BM Güvenlik Konseyi'nin geçtiğimiz hafta oybirliğiyle aldığı karar, kıtalar arası balistik füze testi yaptığı gerekçesiyle KDHC'ye rafine edilmiş petrol ürünleri ve ham petrol erişimini sınırlamayı öngörüyordu.

BM bu kararla, KDHC'nin yılda 500 bin varille sınırlandırılmış rafine edilmiş petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını yasaklamaya çalışıyor.

ABD tarafından hazırlanan tasarı, KDHC'ye ham petrol tedarikini de 4 milyon varille sınırlıyor.

Çin, Washington, Seul ve Tokyo'daki şüphelere rağmen KDHC'ye karşı tüm kararları tam olarak uyguladığını açıkladı.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, Çin gemilerinin KDHC gemilerine yasadışı olarak petrol sağladığı iddialarını, Çin'in askeri de dahil olmak üzere BM'nin kararlarını kesin bir şekilde uyguladığını yineleyerek yanıtladı, "Belirttiğiniz durum kesinlikle mevcut değil" dedi.

Çin ordusunun yaptırımların uygulanmasında herhangi bir rolü olup olmadığı henüz bir açıklığa kavuşmuş değil.